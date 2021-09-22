В Николаевскую область доставили 530 флаконов бамланивимаба и 1060 флаконов этесевимаба — лекарственных средств, предназначенных для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Механизм действия препаратов заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки. Это делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.

Также Приказом Минздрава от 20.09.2021 № 1979 обновлен протокол «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)». Им предусмотрена возможность использования лекарственных средств бамланивимаб и этесевимаб. Теперь врачи, которые оказывают помощь больным коронавирусом, получат инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарства.

Отмечается, что лекарства прибыли в Украину 4 сентября при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.

Напомним, в Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.