В Николаеве по улице Силикатная, 275 зафиксировали утечку газа. Специалисты занимаются ликвидацией аварийной ситуации.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Пользователь под ником «Марина Андреевна» пожаловалась на то, что «Николаевгаз» отключил от газоснабжения весь стояк дома. Женщина предположила, что в этом виноват сосед-должник, который не оплатил счета.

На обращение отреагировали в «Николаевгазе», сообщив, что газоснабжение временно прекращено из-за утечки газа.

— Восстановление состоится после ликвидации аварийной ситуации и проверки системы на герметичность и техническую исправность, — сообщили газовщики.

Напомним, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.

Ранее сообщалось, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.