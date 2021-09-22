В «желтой» зоне, в которую вся Украина переходит 23 сентября, будут работать детские сады, а ученики начальных классов будут учиться очно.

Об этом во время заседания правительства 22 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Как только что сообщили министры, учебный процесс продолжено. Там, где учителя не успели вакцинироваться, обучение будет происходить дистанционно. Сады работают, спецучебные заведения работают, младшие классы с 1 по 4 учатся очно, — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, что с 23 сентября Украина перейдет в «желтую» зону адаптивного карантина.

Во всех регионах будут действовать новые правила карантина. Изменения коснуться работы общественных заведений в «желтой» и «красной» зонах и действия COVID-сертификатов для вакцинированных.

При этом Минздрав намерен ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для представителей некоторых профессий.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины получила устройства с программным обеспечением SafeBorder. Таким образом, COVID-сертификаты по прибытию в Украину проверяют по QR-коду.