Нардепы приняли во втором чтении закон про противодействие антисемитским проявлением в Украине.

Об этом передает «Главком».

Трактовка термина антисемитизм в этом законопроекте — довольно широкая, под прямой запрет попадает сразу ряд вещей:

подстрекательство, сокрытие или оправдание убийства;

размещение ложной информации, высказываний ненависти в адрес людей еврейского происхождения;

отрицание холокоста;

изготовление и распространение материалов с антисемитскими высказываниями;

повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других зданий, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и организациям еврейских общин.

Напомним, в Николаеве почтили память жертв Холокоста.