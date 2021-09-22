Нардепы приняли во втором чтении закон про противодействие антисемитским проявлением в Украине.
Об этом передает «Главком».
Трактовка термина антисемитизм в этом законопроекте — довольно широкая, под прямой запрет попадает сразу ряд вещей:
Напомним, в Николаеве почтили память жертв Холокоста.
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Нардепы приняли во втором чтении закон про противодействие антисемитским проявлением в Украине.
Об этом передает «Главком».
Трактовка термина антисемитизм в этом законопроекте — довольно широкая, под прямой запрет попадает сразу ряд вещей:
Напомним, в Николаеве почтили память жертв Холокоста.