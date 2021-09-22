Молекулярные биологи из Оксфордского университета Великобритании разработали четыре нано-антитела, обладающие способностями соединения с частицами разновидностей коронавируса нового типа и их нейтрализации.

Результаты успешного исследования опубликованы в журнале Research Square, передает Корреспондент.

В своем исследовании ученые использовали иммунитет лам, живущих в питомнике Редингского университета в Великобритании. Животным ввели набор фрагментов оболочки и других вирусных белков, а спустя несколько дней собрали и проанализировали образцы крови.

Анализ показал, что организм ламы выработал сразу четыре нано-антитела, которые связываются со всеми разновидностями коронавируса. Антитела получили названия H3, F2, C5 и C1.

Выяснилось, что инъекции антител, при исследовании на сирийских хомяках, предотвратили потерю веса, уменьшили число частиц вируса в легких и подавили другие симптомы коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма «Дельта».