Сегодня, 22 сентября, Кабинет министров утвердил постановление, которое предусматривает переход алфавита крымскотатарского языка на латинскую графику.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Нововведение предусматривает, что до 1 сентября 2025 года образовательный процесс на крымскотатарском языке переведут на использование латинской графики.

Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

По словам главы Министерства реинтеграции Алексея Резникова, утверждение латинской графики — это уже второе фундаментальное решение в отношении крымских татар в этом году — на уровне с принятием закона о коренных народах.

— Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит, — отметил Алексей Резников.

По его словам, латинская графика позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы и эффективнее использовать возможности, которые предоставляет интернет. Он уверяет, что после перехода интерес к крымскотатарского языка будет расти и среди украинцев.

В Минреинтеграции также отметили, что перевод крымскотатарского языка на латинскую графику поддерживает и Меджлис крымскотатарского народа, а также большинство крымскотатарских языковедов, педагогов-практиков и издателей.

Ранее глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу. Он считает, что это не компетенция СНБО.