Украинская студия Balbek Bureau получила престижную премию Hospitality Design Award 2021 за дизайн интерьера киевского салона красоты.

Об этом сообщил глава студии Слава Балбек, пишет hromadske.

На семнадцатой ежегодной церемонии награждения в Нью-Йорке 21 сентября украинцев отметили в категории Wellness & Wellbeing за проект интерьера киевского салона красоты Say No Mo.

— Спасибо бюро, команде, клиентке и Украине, что позволяют реализовывать такие проекты здесь и сейчас, — написал Слава Балбек.

Премию Hospitality Design Award организует журнал Hospitality Design. На ней профессиональные судьи отмечают лучшие дизайнерские проекты и продукты в мире.

В 2021 году в конкурсе приняли участие более 1000 проектов, которые были представлены в 40 номинациях. За награды в финале боролись три украинских проекта — салон красоты Say No Mo от Balbek Bureau, киевский ресторан Samna от студии дизайна YOD и ресторан Pastateca в Кривом Роге от студии дизайна Sasha Fedorenko Commercial Interior Design.

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