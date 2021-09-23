Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцины против COVID-19 до конца года, что в три раза превышает изначальное обещание: ранее правительство обещало пожертвовать 15 миллионов доз.

Об этом заявил итальянский премьер-министр Марио Драги, передает Reuters

— Почти половина из них (15 млн, — прим.) уже доставлена, и сегодня я рад объявить, что мы утроим наши усилия. Мы пожертвуем еще 30 млн дополнительных доз до конца года, чтобы достичь 45 миллионов, — сказал Марио Драги.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН сравнил распределение COVID-вакцин в мире с распределением спасательных шлюпок и назвал лекарства орудием для дискриминации.