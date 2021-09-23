Мафиозные структуры захватили доступ к государственным ресурсам, выделенные для борьбы с чрезвычайной ситуацией и пандемией.

Об этом говорится в полугодовом отчете Управление расследований по борьбе с мафией, — передает EVZ.

Расследователи приходят к выводу, что представители семейных кланов мафии свели насильственные методы к минимуму, вместо этого устанавливая контроль над важными людьми. Считается, что они нацелены на установление отношений с отдельными лицами и компаниями, находящимися в затруднительном положении, чтобы выкупать обанкротившихся.

— Трудности, возникшие при остановке распространения пандемии продолжали накладывать ограничения на мобильность граждан и развитие деятельности важных производственных секторов, таких как торговля, туризм, отдых и общественное питание. Преступные организации могут воспользоваться финансовыми трудностями компаний, — утверждают аналитики правоохранителей.

Другой сектор, задействованный в пандемии, — это сектор фармацевтики, который подвергается бомбардировке «производством контрафактных товаров, таких как средств индивидуальной защиты и различных лекарств».

Это новые формы преступности, «гибкие и вдохновленные бизнес-моделями, способные интегрироваться в легальную экономику и предвидеть ее развитие и возможности, действующие в производстве товаров и услуг в легальных секторах экономики на международных рынках и эксплуатирующие законодательные нюансы в разных странах».

Чтобы недопустить мафию к фондам восстановления после пандемии, Управление расследований по борьбе с мафией надеется, что отдельные правительства на индивидуальном уровне и приложат одинаковые усилия для борьбы с этими криминальными структурами.

— Чтобы эффективно бороться с этими ловушками, в дополнение к желаемому и все более значимому общему законодательству, необходим все больший импульс в потоке информации и в синергетическом сотрудничестве между следственными и судебными органами в каждой стране, — говорится в отчете.

Напомним, правительство Болгарии приняло решение ограничить импорт отходов с кодом 19 12 12, так как в этой схеме замешана итальянская мафия.