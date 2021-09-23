По состоянию на 23 сентября в Николаевской области вакцинировано 340 527 человек, за минувшие сутки — 4555 человек.

Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 1222 (1 доза — 765, 2 доза — 457);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 2854 (1 доза — 1787, 2 доза — 1067);

ASTRAZENECA — 479 (1 доза — 423, 2 доза — 56);

Привито мобильными бригадами — 734:

CORONAVAC — 55;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 634;

ASTRAZENECA — 45;

Вакцинировано в пунктах вакцинации — 2403:

CORONAVAC — 975;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 1100;

ASTRAZENECA — 328;

В центрах вакцинации — 1418:

CORONAVAC — 192;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 1120;

ASTRAZENECA — 106.

Ранее сообщалось, по состоянию на сегодня, 23 сентября, в Николаевской области выявлено 175 новых подтвержденных случаев коронавируса.