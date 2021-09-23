По состоянию на 23 сентября в Николаевской области вакцинировано 340 527 человек, за минувшие сутки — 4555 человек.
Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 734:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 2403:
В центрах вакцинации — 1418:
Ранее сообщалось, по состоянию на сегодня, 23 сентября, в Николаевской области выявлено 175 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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По состоянию на 23 сентября в Николаевской области вакцинировано 340 527 человек, за минувшие сутки — 4555 человек.
Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 734:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 2403:
В центрах вакцинации — 1418:
Ранее сообщалось, по состоянию на сегодня, 23 сентября, в Николаевской области выявлено 175 новых подтвержденных случаев коронавируса.