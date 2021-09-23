По состоянию на сегодня, 23 сентября, в Николаевской области выявлено 175 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 72 562 (+175) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 45698 (+101);

Первомайск — 3379 (+27);

Южноукраинск — 2089 (+11);

Вознесенск — 1887 (+1);

Очаков — 1346 (+1).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 34 случая COVID-19.

Заболевание установлено у 2460 (+2) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 83, всего — 69490. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1917, за сутки — 4.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 сентября, в Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев COVID-19.