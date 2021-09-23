За прошедшие сутки, 22 сентября, в Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2 070 человек, летальных исходов — 123, выздоровели — 2305.

Протестовали методом ПЦР — 41 625 человек, методом ИФА — 9 742, экспресс-тестами — 33 568.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Киеве (467) и Днепропетровской (456) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 370 425 человек, выздоровели — 2 237 973, летальных случаев — 55 284.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, 23 сентября, в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.

Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.