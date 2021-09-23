Уполномоченный по вопросам образования Сергей Горбачов напомнил, что учеников школ нельзя принуждать к сбору листьев и мытью окон.
Соответствующее заявление размещено на сайте омбудсмена.
Он уточнил, что такие эпизоды могут быть квалифицированы, как принудительный детский труд.
— В школе дети должны получать знания, а не превращаться в рабочий ресурс учителя, директора, города или поселка, — подчеркнул уполномоченный.
В качестве альтернативы Сергей Горбачов привел волонтерство.
— Но это не значит, что дети не могут добровольно помочь, скажем, посадить цветы в любимом дворе или убирать определенный участок парка. Только происходить это должно во внеурочное время. Поэтому прошу различать принудительный труд и добровольное волонтерство, — отметил обмудсмен в сфере образования.
Напомним, в Борисполе Киевской области школьников обязуют посадить деревья и сделать фотографии в качестве доказательства.
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?Станислав Мартиросов
Уполномоченный по вопросам образования Сергей Горбачов напомнил, что учеников школ нельзя принуждать к сбору листьев и мытью окон.
Соответствующее заявление размещено на сайте омбудсмена.
Он уточнил, что такие эпизоды могут быть квалифицированы, как принудительный детский труд.
— В школе дети должны получать знания, а не превращаться в рабочий ресурс учителя, директора, города или поселка, — подчеркнул уполномоченный.
В качестве альтернативы Сергей Горбачов привел волонтерство.
— Но это не значит, что дети не могут добровольно помочь, скажем, посадить цветы в любимом дворе или убирать определенный участок парка. Только происходить это должно во внеурочное время. Поэтому прошу различать принудительный труд и добровольное волонтерство, — отметил обмудсмен в сфере образования.
Напомним, в Борисполе Киевской области школьников обязуют посадить деревья и сделать фотографии в качестве доказательства.