Уполномоченный по вопросам образования Сергей Горбачов напомнил, что учеников школ нельзя принуждать к сбору листьев и мытью окон.

Соответствующее заявление размещено на сайте омбудсмена.

Он уточнил, что такие эпизоды могут быть квалифицированы, как принудительный детский труд.

— В школе дети должны получать знания, а не превращаться в рабочий ресурс учителя, директора, города или поселка, — подчеркнул уполномоченный.

В качестве альтернативы Сергей Горбачов привел волонтерство.

— Но это не значит, что дети не могут добровольно помочь, скажем, посадить цветы в любимом дворе или убирать определенный участок парка. Только происходить это должно во внеурочное время. Поэтому прошу различать принудительный труд и добровольное волонтерство, — отметил обмудсмен в сфере образования.

Напомним, в Борисполе Киевской области школьников обязуют посадить деревья и сделать фотографии в качестве доказательства.