С января по июль 2021 года население Николаевской области сократилось на 8,5 тысяч человек. По состоянию на 1 августа, в регионе проживало 1 миллион 99 тысяч 900 человек.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Отмечается уменьшение рождаемости и увеличение смертности за последний год. С начала 2021 года в области родилось 4100 младенцев (в аналогичном периоде 2020-го — 4405) и умерло 11942 человека (9675). В расчете на 100 умерших приходилось 34 живорожденных (в январе-июле 2020 — 46).

Больше всего жителей области умерло от болезней системы кровообращения — 7447 человек (62,4% от всех умерших), в том числе 5193 — от ишемической болезни сердца (в январе-июле 2020 — 6846 и 4827 человек соответственно). Злокачественные новообразования стали причиной смерти 1117 человек (1258 — в прошлом году), грипп и пневмония — 636 (95), внешние факторы — 570 (506), болезни органов пищеварения — 436 (421), ВИЧ — 66 (83), туберкулез — 51 (59) . От коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1190 человек (в январе-июле 2020 — 11 человек), или 10% умерших.

Напомним, что COVID-19 стал причиной больше 10% смертей жителей Николаевщины за первые 6 месяцев в этом году.