От последствий коронавирусного заболевания в январе-июне 2021 года скончались 11,1% от всех умерших в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Больше всего жителей области умерло от болезней системы кровообращения — 6 534 человека (61,7% от всех умерших), в том числе 4569 — от ишемической болезни сердца (в январе-июне 2020 года — 5926 и 4165 человек соответственно).

Злокачественные новообразования повлекли смерть 937 человек (1040 человек в 2020-м), грипп и пневмония — 614 (2020 — 83), внешние факторы — 500 (2020 — 425), болезни органов пищеварения — 376 (2020 — 366), ВИЧ — 54 (2020 — 70), туберкулез — 42 (2020 — 53).

От коронавирусной инфекции COVID-19 в январе-июне 2021 года в области умерло 1172 человека (в январе-июне 2020 — 7 человек), или 11,1% умерших.

По состоянию на 25 августа в Николаевской области выявлено 17 новых подтвержденных случаев COVID-19. Никто из пациентов не умер.