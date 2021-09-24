За сутки 23 сентября в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. Последний раз большие цифры фиксировались 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших 849 детей и 137 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали 2 060 человек, умерли — 140, выздоровели — 2 415.

За сутки протестовали более 80 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 379 483 человек, выздоровело — 2 240 388, летальных исходов — 55 424.

Отметим, что в последний раз больший суточный прирост, согласно мониторинговой системе СНБО, наблюдался 30 апреля. Тогда было выявлено 10 тысяч 72 случая за сутки.

Ранее сообщалось, что в Украине нарастает динамика по заболеваемости коронавирусом, пик четвертой волны предполагается на уровне 15 000-18 000 случаев заболеваемости в сутки.