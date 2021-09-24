Под конец сентября Одесский морпорт примет пассажирское судно с иностранными туристами. Это первый заход с коронавирусной паузы.
Об этом сообщает ЦТС.
Начальник Одесского филиала АМПУ говорит, что весна 2020 стала большим потрясением для круизного бизнеса в Украине, который в итоге потерял два сезона.
— Правда, есть небольшой повод для оптимизма — в последних числах текущего месяца ожидаем визит первого пассажирского судна с иностранными туристами, — обнадежил Максим Лапай.
Напомним, на месте закрытой гостиницы «Одесса» на Морском вокзале Одесского порта откроется новая гостиница международной сети.
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Под конец сентября Одесский морпорт примет пассажирское судно с иностранными туристами. Это первый заход с коронавирусной паузы.
Об этом сообщает ЦТС.
Начальник Одесского филиала АМПУ говорит, что весна 2020 стала большим потрясением для круизного бизнеса в Украине, который в итоге потерял два сезона.
— Правда, есть небольшой повод для оптимизма — в последних числах текущего месяца ожидаем визит первого пассажирского судна с иностранными туристами, — обнадежил Максим Лапай.
Напомним, на месте закрытой гостиницы «Одесса» на Морском вокзале Одесского порта откроется новая гостиница международной сети.