По состоянию на 8:00, 24 сентября, в Николаевской области привили от коронавируса 3929 человек.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 956 (1 доза — 674, 2 доза — 282);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 2396 (1 доза — 1420, 2 доза — 976);

ASTRAZENECA — 577 (1 доза — 524, 2 доза — 53).

Привились с помощью мобильных бригад — 682:

CORONAVAC — 37;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 615;

ASTRAZENECA — 30.

Вакцинировано в пунктах вакцинации — 1873:

CORONAVAC — 753;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 696;

ASTRAZENECA — 424.

В центрах вакцинации — 1374:

CORONAVAC — 166;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 1085;

ASTRAZENECA — 123.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня, 24 сентября, в Николаевской области обнаружили 205 новых подтвержденных случаев коронавируса.