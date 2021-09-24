По состоянию на 8:00, 24 сентября, в Николаевской области привили от коронавируса 3929 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привились с помощью мобильных бригад — 682:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 1873:
В центрах вакцинации — 1374:
Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня, 24 сентября, в Николаевской области обнаружили 205 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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По состоянию на 8:00, 24 сентября, в Николаевской области привили от коронавируса 3929 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привились с помощью мобильных бригад — 682:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 1873:
В центрах вакцинации — 1374:
Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня, 24 сентября, в Николаевской области обнаружили 205 новых подтвержденных случаев коронавируса.