По состоянию на сегодня, 24 сентября, в Николаевской области обнаружили 205 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook

Из всех 72 767 (+205) выявленных случаев по месту жительства:

Николаев — 45810 (+112);

Первомайск — 3388 (+9);

Южноукраинск — 2092 (+3);

Вознесенск — 1888 (1);

Очаков — 1346.

На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 80 случаев COVID-19.

Заболевание установлено у 2462 (+2) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 47, всего — 69 537. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1923, за сутки — 6.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина. Однако уже второй день подряд Николаевская область демонстрирует показатели оранжевой зоны по заболеваемости.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.