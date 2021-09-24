На оккупированных пророссийскими боевиками частях Луганской области из кранов льется коричневая маслянистая жидкость.

Об этом пишет Depo. Донбасс.

Жители Алчевска говорят, что у воды заметен налет, а чтобы она стала хотя бы чуть прозрачней, ее нужно сливать десятками минут, которые засчитываются счетчиком.

Мутная жижа в основном идет через трубы в дневное время суток.

— Если запасаться водой среди ночи, тогда она идет из крана чище. Ходят слухи, что качество воды значительно ухудшилось после серьезной аварии, в результате которой грязь и мазут попали в водопроводную сеть. Сообщений о масштабных прорывов в последнее время не было, но люди предполагают, что коммунальщики решили это не афишировать, — сообщает издание.

Напомним, шахты, находящиеся под контролем пророссийских террористов, пришли в запустение, нынешнее состояние подъемников угрожает шахтерам, работающим за копейки.