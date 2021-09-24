Вчера, 23 сентября, в детской библиотеке-филиале №2 открыли первое в городе инклюзивное пространство «Сказка».

Об этом сообщается на странице Николаевского городского совета в Facebook.

Работа центра направлена на то, чтобы сделать социальную среду удобнее для детей с особыми потребностями, улучшить их навыки общения, развить творческие способности и цифровые компетенции. Отмечается, что каждый ребенок может найти здесь занятие по интересам.

Пространство создали по инициативе украинского писателя Евгения Погорелова. За средства, выделенные из Общественного бюджета, помещение библиотеки трансформировалось в современный многофункциональный центр. Для реализации проекта приобрели необходимую литературу и настольные игры, дидактический материал, мебель и самую современную в Украине интерактивную панель.

С открытием пространства присутствующих поздравили заместитель мэра Анатолий Петров, социальный предприниматель Николай Данцев, заведующие дошкольных учебных заведений Алена Осипова и Юнона Темина. Презентацию также посетили педагоги, воспитатели и библиотекари.

Автор проекта Евгений Погорелов показал модели использования нового оборудования в реальной среде. Воспитанники центра реабилитации «Мечта» попробовали составить пазлы на интерактивной панели, играли на виртуальном пианино, мастерили креативные поделки и создавали песочную анимацию.

Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия по организации питания в учебных учреждениях Николаева Виктор Васильев пообещал до конца года открыть в городе фабрику-кухню.