Директор коммунального предприятия по организации питания в учебных учреждениях Николаева Виктор Васильев пообещал до конца года открыть в городе фабрику-кухню.

В эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ он рассказал, что планируемые сроки открытия связаны с окончанием трудового договора, который истекает в конце 2021 года.

По словам Виктора Васильева, на сегодняшний день продолжаются работы по ремонту помещения под размещение фабрики-кухни.

— Это вынужденная ситуация, чтобы мы открыли эту фабрику. Дело в том, что у нас за долгие годы предприятие потеряло все свои производственные мощности. У нас на сегодняшний день нет собственных производственных мощностей по производству кондитерских или мучных изделий, нет своей кухни – мы работаем на площадях, которые арендуем: детские садики и школы. В данном случае мы зависим от управления образования. В момент локдауна школа, например, закрывается и мы не можем заниматься какой-то коммерческой деятельностью. Действительно, когда-то на первом этаже были производственные мощности, у нас даже есть схема, как были размещены цехи. Мы сейчас делаем ремонт, чтобы это восстановить, – рассказал Виктор Васильев.

Он также добавил, что централизованное приготовление детского питания для школ и детских садов Николаева поможет усилить контроль за приготовлением еды, а также улучшит её качество.

— Это нам поможет быть более независимыми от договора с управлением образования – в случае чего, мы бы могли переключиться на какой-то другой вид оказания услуг. Если у нас это будет готовиться централизованно, то будет больше контроля и более качественно, – сказал Виктор Васильев.

По его словам, завершить ремонт и оснащение помещения оборудованием планируется к концу текущего года: «Сейчас всё затягивается с финансированием. Были амбициозные планы запустить это перед 1 сентября. У меня контракт до конца года, я думаю, что я этот проект всё-таки завершу. Не буду говорить даты, но где-то 50% – сейчас на таком уровне».

Ранее сообщалось, что директор Коммунального предприятия по организации питания в учебных учреждениях Николаева Виктор Васильев заявил о строительстве в городе фабрики-кухни. В классическом понимании, это предприятие, которое готовит еду, бесперебойно снабжает заказчиков, а также имеет свои столовые, закусочные, кафе.

Также в ходе аппаратного совещания в мэрии 30 августа Виктор Васильев сообщил, что стоимость питания для учеников 1-4 классов николаевских школ в 2022 году увеличится примерно до 35 гривен.