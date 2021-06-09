Директор Коммунального предприятия по организации питания в учебных учреждениях Николаева Виктор Васильев заявил о строительстве в городе фабрики-кухни. В классическом понимании, это предприятие, которое готовит еду, бесперебойно снабжает заказчиков, а также имеет свои столовые, закусочные, кафе.

Об этом речь шла в среду, 9 июня, в ходе заседания сессии горсовета Николаева, - передает корреспондент НикВести.

Этот проект он назвал «главной задачей».

— У нас есть главное помещение на Карпенко. Взяли первый этаж, начали ремонтные работы. Хотим там запустить фабрику-кухню. Сейчас там готовность на 20%. Мы рассчитываем на пополнение уставного фонда, именно эти деньги пойдут на ремонт фабрики-кухни, на закупку термосов для доставки горячего питания в школах, — отметил Виктор Васильев.

Также он рассказал, в каком состоянии он получил предприятие.

— Долги перед поставщиками поставили 6,7 миллионов, 2 миллиона – долг перед управлением образования за коммунальные услуги. Отсутствие договора с управлением образования, в декабре нас отклонили из-за недостаточного количества документов. Карантин, январь месяц, школы закрыты, наполняемость в детских садах – 30%. Пустые пищеблоки школ. Все продукты вывезли, месяц школы не работали. Увеличение минимальной зарплаты с января на 20%. Увеличение коммунальных платежей. Отсутствие материальной базы, главное здание является аварийным, нет производственных мощностей. Пополнение уставного фонда в последний раз было в 2020 году, а до этого вообще не пополнялось. Самое страшное – решение исполкома о переходе на оплату родителей 50 на 50 в школах, — сказал Виктор Васильев.

Относительно того, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц, он указал, что из-за этого предприятие потеряет 12,5 миллионов гривен в год.

Далее он рассказал о решении прекратить обслуживать столовую в горсовете Николаева, поскольку она приносила до полумиллиона гривен убытков в год.

Напомним, Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие по организации питания в учебных учреждениях инициирует дополнительную проверку сыра.

Так, 26 мая во время плановой проверки в школе № 65 комиссия отобрала образцы молочной продукции: творог (производитель — ПАТ «Первомайский молочноконсервный комбинат») и сыр (производитель ООО «Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока «Молочный Визит»).

Результаты анализа творога предприятие получило 28 мая. Согласно исследованию, этот продукт не содержит немолочных жиров и соответствует всем требованиям ДСТУ.

Напомним, что директор КОПа Виктор Васильев пообещал провести проверку на предприятии после визита в школы Николаева главы Союза потребителей Максима Несмиянова.