В субботу, 25 сентября, ещё 64,2 тысячи граждан получили Covid-прививки, от начала прививочной кампании привито уже 6,7 миллиона украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5,4 миллиона.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— 4221 человек вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки 25 сентября. Одну дозу получили 38778 человек, полностью иммунизированы – 25443 человека, – сказано в сообщении.

Детали: В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки и 373 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 6 759 691 человек, из них получили одну дозу – 6 759 689 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 203 210 прививок.

Напомним, за сутки 25 сентября больше всего новых случаев заражения коронавирусом в Украине обнаружили в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях. Всего в Украине коронавирус диагностировали у 4647 человек за сутки. Выздоровели 983 пациентов, ещё 69 умерли.