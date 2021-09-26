Всемирная организация здравоохранения впервые с 2005 года обновила рекомендации по качеству воздуха, усилив ряд требований. Последние исследования показали, что загрязненный воздух гораздо сильнее вредит здоровью, чем считалось ранее.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на информацию ВОЗ.

Организация отмечает, что загрязнение воздуха ежегодно приводит к преждевременной смерти семи миллионов человек. У детей оно вызывает поражения легких и сердца, увеличивает риск возникновения респираторных инфекций и астмы. У взрослых загрязненный воздух влияет на риск ишемической болезни сердца и инсульта и, по данным последних исследований, – также нейродегенеративных заболеваний и диабета.

Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, хотя загрязненный воздух (как и изменения климата) является глобальной проблемой, больше всего от этого страдают страны со средним и низким уровнем дохода. Организация также отмечает, что право на чистый воздух должно быть основополагающим правом человека – наравне с правом на жизнь.

Обновленные рекомендации предлагают ужесточить регулирование по шести загрязнителям – это частицы размером менее 10 и 2,5 микрона (обозначаются, соответственно, PM₁₀ и PM₂.₅). Оба типа частиц могут глубоко проникать в легкие, а частицы PM₂.₅ даже могут попадать в кровеносную систему, поражая не только сердце и дыхательные пути, но и другие органы тоже.

Главный источник частиц PM₁₀ и PM₂.₅ – это сжигание топлива. По данным ВОЗ, в 2019 году более 90% населения Земли жило в районах, где концентрация PM₂.₅ превышала нормы, установленные в 2005 году. Как отмечает организация, почти 80% связанных с этими частицами смертей можно было бы избежать, если бы выполнялись нынешние рекомендации ВОЗ.

В числе таких рекомендаций – переход на более экологичный транспорт и энергоэффективные промышленные технологии, использование топлива с низким уровнем выбросов при сжигании, а также возобновляемой энергетики, строительство энергоэффективного жилья, улучшение утилизации отходов и уменьшение их количества, и так далее.

ВОЗ отмечает, что эти рекомендации не имеют обязательной юридической силы, но для их воплощения разработали промежуточные цели, чтобы все страны могли постепенно улучшать качество воздуха.

— Стремясь достичь этих рекомендованных целей, страны будут одновременно защищать здоровье людей и смягчать последствия изменения климата, – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2020 году в Николаеве был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.