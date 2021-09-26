В Швейцарии в воскресенье проходит референдум о признании однополых браков.

Об этом пишет Reuters.

В декабре прошлого года федеральное правительство Швейцарии и парламент страны одобрили соответствующий закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партией (SVP) добились проведения референдума по этому вопросу.

Последние опросы общественного мнения показали, что сторонниками однополых браков являются 63% респондентов. Окончательный результат референдума должны объявить позже в воскресенье.

Закон с внесенными в него поправками позволит однополым парам жениться и усыновлять детей, не связанных с ними. Женатым однополым парам также будет разрешено иметь детей с помощью донорства спермы, что пока разрешено только для женатых гетеросексуальных пар. Это также упростит получение швейцарского гражданства иностранными супругами.

Напомним, что католическим священникам не разрешается благословлять гомосексуальные пары, которые просят какого-либо религиозного признания их союза.