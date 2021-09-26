Житель Австралии Питер Стоукс в честь 30-й годовщины выхода альбома Nevermind американской рок-группы Nirvana при помощи GPS воссоздал его обложку в городе Аделаида.

Об этом сообщает The Guardian.

Для этого Стоукс проехал около 150 км на велосипеде через центральный деловой район Аделаиды и пригородные Бернсайд и Кенсингтон. Свои перемещения он фиксировал в приложении Strava. Отмечается, что на воссоздание контура обложки мужчине понадобилось более 8 часов с остановками.

— Это то, что мне сейчас нравится. Nirvana заняла особое место в моей коллекции пластинок, – рассказал он Guardian Australia.

45-летний велосипедист ранее также делал портрет немецкого композитора Людвига ван Бетховена, чтобы отметить его 250-летие, а также сделал динозавров, драконов, лисиц и даже свое селфи.

Напомним, что тридцатилетний Спенсер Элден, фотография которого в 4-месячном возрасте украсила обложку культового альбома Nevermind музыкальной группы Nirvana, подал в суд на музыкантов за «детскую порнографию».