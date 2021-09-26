В течение 24-27 сентября в Очакове проходили «Межрегиональные полевые учения» украинского Красного Креста.

Данные учения проходят в этом году при поддержке датского Красного Креста, сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В учениях приняли участие и представители Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, которые вместе с волонтерами отработали совместные действия спасения людей при ликвидации последствий стихийного бедствия.

Николаевские спасатели также рассказали алгоритм действий пресс-службы и психологов в случае возникновения чрезвычайной ситуации или события.

В рамках проекта проводилась ряд мер, в частности: отработка внутренних процедур коммуникации Красного Креста, отработка внешних процедур коммуникации и взаимодействия с ГСЧС, подготовка сотрудников и волонтеров Красного Креста к реагированию на чрезвычайные ситуации, подготовка местного населения по снижению связанных с различными опасностями рисков, а также организация и проведение полевых учений, во время которых отрабатывались процедуры коммуникации и реагирования на ЧС.

Напомним, что в августе 2021 года в Николаеве прошли тактико-специальные учения Национальной полиции Украины.