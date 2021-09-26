В Швейцарии в воскресенье, 26 сентября, проходит референдум о легализации однополых браков. Согласно первым результатам, большинство участников голосования поддерживают предоставление такого права ЛГБТ-парам.

Как пишет «Новое время», данные экзитпола социологического института gfs.bern свидетельствуют, что более 64% швейцарцев выступают за легализацию однополых браков, 34% — против. Погрешность составляет 2%.

Еще в декабре 2020 года парламент Швейцарии проголосовав за легализацию однополых браков, однако консервативным политикам удалось собрать необходимые 50 тысяч подписей — что и стало основанием для референдума,. Парламент Швейцарии считает, что легализация поможет ликвидировать «неравное отношение» к парам ЛГБТК+.

Изменения в законе позволят однополым парам в Швейцарии жениться и усыновлять детей. Лесбиянки также смогут иметь детей путем донорства спермы — сейчас это разрешено только гетеросексуальным парам.

Однополые браки разрешены уже в более 25 странах мира. Швейцария может легализовать их одной из последних в Западной Европе. Вслед за Францией брачные союзы между однополыми партнерами в 2017 году были узаконены в Германии и Австрии. В Италии для однополых пар пока существует только возможность оформить отношения как зарегистрированное партнерство.

Напомним, что католическим священникам не разрешается благословлять гомосексуальные пары, которые просят какого-либо религиозного признания их союза.