В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире мужчины майнинговую ферму криптовалюты. Чтобы не тратиться во время майнинга, организатор фермы незаконно подключился к коммунальным электросетям.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Полицейские 25 сентября провели обыск в квартире 32-летнего криворожца в Центрально-Городском районе, где нашли криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

Счетчик электрической энергии в момент обыска был в рабочем состоянии и подключен к электросети. Но, как указывают в полиции, для уменьшения затрат мужчина с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Сейчас все изъятое при обысках правоохранители направили на экспертизу. Сумма нанесенного ущерба еще устанавливается.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 188-1 Уголовного кодекса Украины (кража электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета). Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.

По данным МВД, во время обысков 25 сентября в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе города также нашли 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами, материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование.

Напомним, кибер специалисты Службы безопасности разоблачили майнеров криптовалюти, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. Это создало угрозу для критической инфраструктуры региона.