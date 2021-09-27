В Украине за минувшие сутки, 26 сентября, выявили 3007 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1478 человек, летальных исходов — 94; выздоровели — 952. Протестовали методом ПЦР 13 202 человека, методом ИФА — 2688 , экспресс-тестами — 11 022.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 395 404 человека, выздоровели — 2 245 144, летальных исходов — 55 720.
Напомним, 25 сентября в Николаевской области было выявлено 105 новых случаев COVID-19.
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В Украине за минувшие сутки, 26 сентября, выявили 3007 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1478 человек, летальных исходов — 94; выздоровели — 952. Протестовали методом ПЦР 13 202 человека, методом ИФА — 2688 , экспресс-тестами — 11 022.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 395 404 человека, выздоровели — 2 245 144, летальных исходов — 55 720.
Напомним, 25 сентября в Николаевской области было выявлено 105 новых случаев COVID-19.