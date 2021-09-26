За прошедшие сутки, 25 сентября, в Николаевской области выявлено 105 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех подтвержденных 73 тысяч 53 случаев коронавируса по месту жительства:

Николаев – 45982 (+79);

Первомайск – 3407 (+5);

Южноукраинск – 2098 (+3);

Вознесенск – 1901 (+2);

Очаков – 1353 (+1).

Всего COVID-19 заболели 2 тысячи 463 работника учреждений здравоохранения Николаевщины, из которых за прошедшие сутки – 0.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 43 человека, всего – 69 тысяч 629 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1933 человека, за сутки – 6.

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.