В Министерстве здравоохранения ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь. Однако, если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

— Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше, — сказал Игорь Кузин.

По его словам, оценивать насколько раньше может произойти всплеск очень трудно, ведь ситуация разворачивается достаточно быстро.

— То, что мы видим точно — пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь — пока сказать трудно, — отметил Игорь Кузин.

Он добавил, что оттянуть эти пиковые нагрузки можно только путем иммунизации населения.

— Нужно выбрать себе пункт прививания, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости, — резюмировал главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 26 сентября, выявили 3007 новых случаев коронавируса.