Видеоблогер Олег Мудрак считает, что с дюкером в Варваровке возникли проблемы, из-за которых жители микрорайона до сих пор не обеспечены водоснабжением.

Об этом он рассказал в своем блоге «Непрозорро» на YоuTube.

Он отметил, что работы по прокладке водопроводного дюкера по дну Бугского лимана в Варваровке уже давно закончены, а процесс передачи его на баланс «Николаевводоканала» затягивают.

— Чтобы оформить документы по передаче дюкера на баланс горводоканала нужно максимум две недели, а длится это более полугода, а может и больше. Это говорит о том, что что-то не так с дюкером, потому что горводоканал такой сложный объект, если бы он не имел никаких недостатков, принял бы аж бегом, — уверен видеоблогер.

Кроме того, он отметил, что городская власть должна была проинформировать жителей Варваровки о стоимости подключения к централизованному водоснабжению, чтобы люди могли заранее оформить необходимые документы.

— Что это бы вам дало? Понимание того, либо домовладелец подключается сам и понимает, сколько ему нужно заплатить и идет заказывает проект, согласовывает его и держит дома. Дюкер запускают, и он через неделю к нему подсоединяется. Или улица объединяется в обслуживающий кооператив, который делает коллективными деньгами такие же проекты разводки по улице. Любо объединяется микрорайон. Вариантов много. Но вам же никто не сказал, сколько это стоит. А не кажется ли вам, что возможна ситуация, когда вам скажут какую-то неподъемную сумму, вы повернетесь плюнете и скажите, да черт с ним, жил я со своей скважиной и дальше буду жить, потому что то, что мне предлагают оплатить, это «дом продай, но подключись к централизованному водоснабжению», - уверен Олег Мудрак.

Напомним, в сентябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен.

Отметим, что строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.

5 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония запуска водопровода в микрорайон Варваровка.

Напомним, что 27 июня нынешнего года в элементе системы водоснабжения появились крупные трещины. После чего рабочие начали замазывать трещины части дюкера в микрорайоне Варваровка.