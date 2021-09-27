В Запорожской области женщина наткнулась на внушительную сумму денег в грудах мусора, вместо присвоения она передала деньги приюту для животных, в котором трудилась на волонтерских началах.

Об этом информирует ТСН.

Зоозащитникам удалось найти владельца десятков тысяч.

— Есть люди, поступки которых вдохновляют на добрые дела, дают силы жить и творить. Именно таким человеком для меня лично стал вчерашний поступок бездомной девушки Натальи, которая перебирая мусорный бак в поиске хоть какой-то еды, нашла в нем пакет с огромной для бездомных людей суммой денег — 110 тысяч грн. Как думаете, что она сделала? Может забрала себе и начала новую жизнь? Может пропила или потратила на какие-то развлечения? А вот и нет, девушка обратилась к куратору местного приюта для животных, где сама время от времени помогает ухаживать за собачками, и уже они вместе нашли владельца этих самых денег, — указывают в приюте.

Реальный хозяин находки объяснил, что вместо мусора выкинул пакет с сбережениями. Женщину он наградил сотней гривен, заявив, что ей больше не требуется.

— Он посчитал что для бездомной это и так большие деньги, и что ей хватит. Думаете бездомная расстроилась из-за такой несправедливости? Абсолютно нет. Наталья, улыбаясь, говорит: "Моя совесть чиста, это самое главное для меня". А на вопрос, почему она не забрала эти деньги себе и не начала новую жизнь, отвечает: "Вы правда думаете, что можно начать новую жизнь с тем, что не твое?, — отметили в организации.

100 гривен Наталья также отдала на нужды бесхозных животных.

Напомним, племянник покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара заявил, что нашел полиэтиленовый пакет с деньгами на сумму 18 млн долларов, спрятанный в стене одного из домов своего дяди.