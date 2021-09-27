Всемирная организация здравоохранения ищет новых экспертов в команду, чтобы разузнать происхождения коронавируса.

Об этом информирует WSJ, ссылаясь на свои источники в организации.

По словам собеседников издания, в обновленную группу приблизительно войдет 20 специалистов по вирусологии и биологии. Перед ними поставят цель – выяснить правду о возникновении COVID-19, для этого они побывают в ряде стран, в том числе в Китае, где проверят версию с утечкой из лаборатории.

WSJ указывает, что команду собирают в ускоренном темпе из-за того, что в ВОЗ опасаются падения уровня антител у привитых.

Отбор членов группы должен был завершиться еще на прошлой неделе. Правительство Китая никак не прокомментировало эту новость, поэтому не известно, допустят ли ученых в Китай.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.