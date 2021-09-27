Президент Южной Кореи предложил ограничить употребление в пищу собачьего мяса, которое веками пользовалось популярностью в стране.

Об этом информирует агентство Yonhap News.

С этим вопросом он обратился к премьер-министру.

— Не пора ли разумно рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак, — поинтересовался президент Мун Чжэ Ин.

Сейчас в Южной Корее работает закон, который регулирует вопрос гуманного умерщвления животных, однако запрет на поедание собачатины он не устанавливает.

Некоторые породы в ЮК традиционно пользуются популярностью в качестве блюд.

Как сообщалось, в Китае начнут борьбу с употреблением диких животных в пищу.