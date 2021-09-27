Президент Южной Кореи предложил ограничить употребление в пищу собачьего мяса, которое веками пользовалось популярностью в стране.
Об этом информирует агентство Yonhap News.
С этим вопросом он обратился к премьер-министру.
— Не пора ли разумно рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак, — поинтересовался президент Мун Чжэ Ин.
Сейчас в Южной Корее работает закон, который регулирует вопрос гуманного умерщвления животных, однако запрет на поедание собачатины он не устанавливает.
Некоторые породы в ЮК традиционно пользуются популярностью в качестве блюд.
Как сообщалось, в Китае начнут борьбу с употреблением диких животных в пищу.
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Президент Южной Кореи предложил ограничить употребление в пищу собачьего мяса, которое веками пользовалось популярностью в стране.
Об этом информирует агентство Yonhap News.
С этим вопросом он обратился к премьер-министру.
— Не пора ли разумно рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак, — поинтересовался президент Мун Чжэ Ин.
Сейчас в Южной Корее работает закон, который регулирует вопрос гуманного умерщвления животных, однако запрет на поедание собачатины он не устанавливает.
Некоторые породы в ЮК традиционно пользуются популярностью в качестве блюд.
Как сообщалось, в Китае начнут борьбу с употреблением диких животных в пищу.