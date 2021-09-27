В поселке городского типа Константиновка Южноукраинской ОТГ из-за отсутствия генерального плана территории не могут привести в порядок кладбища и отремонтировать дом, которого по документам не существует.

Об этом сообщается на сайте Южноукраинского городского совета.

Городской голова Валерий Онуфриенко встретился с жителями поселка, чтобы обсудить возникшие проблемы, среди которых и уличное освещение. Мэр Южноукраинска рассказал, что уже в ближайшее время на улицах установят фонари.

Еще одна глобальная проблема — отсутствие генерального плана поселка. Так, по документам в населенном пункте не существует никаких кладбищ, а по факту — два. Кроме того, у жильцов многоэтажки возникли проблемы с документами и ремонтом кровли.

— По документам дом отсутствует, нет ни ордеров на квартиры, ни прописки. Этот дом нуждается в немедленном ремонте кровли, но КП «Жилищно-эксплуатационная организация» не может взять его на баланс, поэтому не может и отремонтировать, — сообщили в мерии.

Напомним, что депутаты Южноукраинского городского совета выделили 470 тысяч гривен на ремонт части автодороги мостового перехода в поселке Константиновка Южноукраинской городской территориальной громады.