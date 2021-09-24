Депутаты Южноукраинского городского совета выделили 470 тысяч гривен на ремонт части автодороги мостового перехода в поселке Константиновка Южноукраинской городской территориальной громады.

Соответствующее решение было принято на заседании 19 сессии городского совета, которая состоялась в четверг, 23 сентября, пишут НикВести.

Деньги были сняты с резерва и направлены КП «Служба коммунального хозяйства» на ремонт дороги. Во время обсуждения вопроса разгорелась словесная перепалка между депутатами. С одной стороны, было озвучено мнение, что «этот участок дороги не переживет зиму», поэтому необходимо его ремонтировать. С другой стороны, депутаты выразили опасения, что эти деньги будут просто «смыты в кювет», поэтому необходимо разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт.

Главный бухгалтер КП «Служба коммунального хозяйства» Лидия Паламарюк сообщила, что кроме ямочного ремонта там необходимо установить бордюры, систему сливной канализации и освещение. Она подчеркнула, что капитальный ремонт участка дороги обойдется в более чем 800 тысяч гривен.

— Специалисты КП «СКХ» выезжали на эту дорогу, потому что на балансе там мост не числится. Они пришли к выводу, что выделяемая сумма абсолютно никак не сохранит мост. Вода, которая шли мимо дороги, так и будет идти и завоз на полмиллиона этой глины, абсолютно не даст гарантию того, что мост и вдальнейшем не будет разрушаться. Мы составили эту сумму с установкой бордюров, укладкой асфальта, установкой системы сливной канализации. Общая цена составляет более 800 тысяч. Я направила письмо на управление ЖКХ о том, что я не беру на себя ответственность завезти туда глины на полмиллиона и что весной, когда будет большой поток воды, что это все не смоется. Нам нужен проект на капитальный ремонт, - заявила Лидия Паламарюк.

В результате длительного обсуждения, депутаты решили всё-таки выделить 470 тысяч гривен на текущий ремонт дороги.

Ранее сообщалось, что депутаты Южноукраинского городского совета направили письмо в Верховную Раду по поводу нарушенных прав жителей, проживающих на территориях, расположенных в зонах наблюдения атомных электростанций.