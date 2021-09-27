Николаевская ТЭЦ планирует устранить разрытия на Московской в течение этой недели. Поврежденные участки дорожного покрытия готовят к асфальтированию.

Об этом сегодня, 27 сентября, в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева рассказал первый заместитель Николаевской ТЭЦ Владимир Удод, сообщает корреспондент НикВестей.

Он отметил, что в целом ситуация с разрытиями и заполнением систем теплоносителем у предприятия лучше, чем в прошлом году.

— У нас станция готова на 97%. Подготовлено основное оборудование. По разрытиям у нас тоже намного лучше ситуация, чем в прошлом году. Мы больше, чем на 50% заполнили систему. У нас осталась Московская — сегодня-завтра мы заканчиваем работы. Будем готовить ее к асфальтированию. Проспект и Московская асфальтируется — вторник-среда. Есть еще небольшие разрытия на Макарова-Соборной, но там не такой большой объем работы. И крупные: возле ТРЦ «Южный Буг» — это 6-я Слободская и Севастопольская, — доложил Владимир Удод.

По словам Владимира Удода, ТЭЦ на месяц опережает график заполнения системы теплоснабжения.

— Мы на месяц опережаем заполнение системы, по сравнению с прошлым годом. После заполнения, надеюсь, уже критических порывов не будет, — добавил Владимир Удод.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ремонтировать дорожное покрытие по улице Московской нецелесообразно, поскольку под ней проходят теплосети «Николаевской ТЭЦ», которые периодически ремонтируют.

Напомним, в «Николаевской ТЭЦ» рассказали, что участок теплосети по улице Московской эксплуатируется без капитального ремонта уже больше 25 лет и является одним из самых проблемных в городе.

После очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.

В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.

Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.

Также, заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.