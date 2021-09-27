Компания Pfizer в понедельник, 27 сентября, заявила о начале тестирования противовирусного препарата для профилактики заражения COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Компания отметила, что будет исследовать препарат PF-07321332 на 2660 здоровых взрослых участниках в возрасте от 18 лет, которые живут в одном доме с человеком, имеющим подтвержденный статус инфицирования COVID-19.

В условиях испытания PF-07321332 будут тестировать в сочетании с небольшой дозой ритонавира – препарата, который врачи широко используют для комбинированного лечения вирусных инфекций.

Отмечается, что Pfizer и ее конкуренты, в частности американская компания Merck & Co и швейцарская Roche Holding соревнуются за разработку первых противовирусных таблеток от коронавируса.

Ранее сообщалось, что фармпроизводитель Pfizer, который создал одну из самых эффективных вакцин, переходит к финальному этапу испытаний перорального препарата против коронавируса.