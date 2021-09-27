Украинцы определились с партиями, которые будут поддерживать на выборах в Верховную Раду, в случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил, но в рейтинге четко определились два лидера — партии «Слуга народа» и «Европейская Солидарность».

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Социс 16 - 21 сентября.

Всего было опрошено 2000 респондентов по всей стране, исключая Крым и неподконтрольные украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%.

Среди тех, кто будет голосовать на выборах, 26,4% поддержат партию «Слуга народа». 19,1% — проголосуют за «Европейскую Солидарность».

Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за «Батькивщину» — 10,3%, за партию «Сила и честь» — 7,7%.

Остальные политические силы не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.

Согласно результатам опроса, большинство украинцев считают, что события в стране идут в неправильном направлении. 60,8% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении и только 22,8% — считают, что ситуация в государстве складывается в правильном направлении.

Также 41,6% опрошенных заявляют, что терпеть нынешнее положение в стране уже просто невозможно, а 41,5% — считают, что жить стало трудно, но можно терпеть, и только 13% респондентов сказали, что все не так и плохо в стране.

Кроме этого, подавляющее большинство украинцев испытывают негативные эмоции к нынешней власти — 87,5% опрошенных. В частности, разочарование испытывают 44,1% украинцев, тревогу — 15,5%, отчаяние — 9,1%, безразличие — 8,2%, страх — 5,5%, ненависть — 5,2%. Лишь 21,3% опрошенных испытывают надежду по отношению к нынешней власти в Украине, любопытство - 5,9%, а оптимизм — 5,7%, симпатизируют украинской власти на сегодняшний день — 3,4% опрошенных, чувствуют уверенность — 2,5 %, а гордость — 1,1%.

Ранее сообщалось, что больше трети жителей Николаева считают, что русский язык должен стать вторым официальным языком в Украине.