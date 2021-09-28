Министр экономики Ясутоши Нисимура заявил, что Япония отменит чрезвычайное положение в связи с коронавирусом во всех своих регионах в четверг, спустя шесть месяцев поскольку количество новых инфицированных падает.

Об этом пишет Jutarnji List.

Однако отмена противоэпидемических мероприятий не будет полной. Яситоши Нисимура объявил, что в следующем месяце будут введены некоторые ограничения на работу ресторанов и на мероприятия, которые собирают значительное количество людей.

— Нет сомнений в том, что после отмены чрезвычайного положения будет больше новых случаев заражения. Мы должны продолжать принимать необходимые меры для предотвращения нового роста, — заявил министр, добавив, что в случае ощутимого увеличения числа заболевших чрезвычайное положение вернут.

Рестораны, которые до сих пор могли работать до 20:00 и не допускали подачи алкоголя, теперь смогут работать до 21:00 без запрета на употребление спиртных напитков.

На пике волны в Японии было около 25 тысяч новых инфицированных в день, в то время как в понедельник их было 1 128, что почти вдвое меньше, чем в воскресенье (2 129). Почти 60% населения были вакцинированы, и правительство объявило, что любой, кто еще хочет, сможет получить вакцину к ноябрю.

Напомним, губернатор Токио просил продлить чрезвычайное положение.