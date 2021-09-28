В Кривом Роге школьнице стало плохо из-за разговора с директрисой на повышенных тонах. Родители обратились в полицию с заявлением.

Об этом информирует ТСН.

Восьмиклассницу обругал педагог за опоздание в класс.

— Начинает: почему ты опоздала, почему тебя весь класс ждет, я жду. И это все она говорит не спокойно, а криками. Мне стало страшно и я начала трястись, — рассказала школьница.

После этого у нее заболело сердце, в школу вызвали медиков, которые забрали ребенка в больницу.

— С жалобами на головную боль, слабость, онемение конечностей. Затем в отделении поднялось давление до 130 на 90. Если со слов ребенка и родителей, то психотравма дала ребенку сужение сосудов и повышение давления, — вспоминает завотделением детской неврологии.

Родители считают произошедшее эпизодом травли со стороны директора и уже написали в полицию, а директриса, которая вела урок, все отрицает и называет обвинения клеветническими.

Напомним, под Болградом ребенок в отместку за буллинг подпалил храм с отцом обидчика.