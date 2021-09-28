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Лекарства от COVID-19, которые передадут больницам Николаевщины, нужно вводить пациентам до попадания в стационар — на этапе лечения семейным врачом.

Об этом заявила директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова в комментарии к публикации НикВести.

Как сообщалось, вчера Николаевская область в рамках гуманитарной помощи от США получила 530 доз препарата «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab» для борьбы с коронавирусом. Сегодня их должны развезти по 9 больницам Николаева, Вознесенска и Первомайска.

Главврач «инфекционки» отметила, что данные медикаменты эффективны, если их вводить пациенту в первые 5 суток заболевания. На этапе лечения в стационарах, куда препараты должны попасть, их введение, по ее словам, не имеет смысла.

— Это не совсем «лекарства от коронавируса». Это моноклональные антитела, которые могут останавливать (теоретически) развитие короны, если их ввести в первые 5 суток заболевания больным легким или средней тяжести, которые не лежат в стационаре ещё. Т. е. это нужно вводить в первые сутки. На этапе семейного врача. В условиях организации медпомощи в городе, на сегодня считаю это не реальным. Тем, кто уже госпитализированы, четко оговорено — не вводить, — отметила Светлана Федорова.