В министерстве образования отметили, что школы продолжат работу в «красной» зоне карантина, если вакцинируется каждый член коллектива.

Об этом пишет ТСН.

Замглавы ведомства отметила, что, если хотя бы один педагог останется непривитым, то в «красной зоне школы будут вынуждены уйти на «дистанционку».

— «Оранжевая» зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольное, начальное, высшее, средняя школа. Если регион переходит в «красную» зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет то учебное заведение перейдет на дистанционное образование, — отметила Вера Рогова.

Напомним, в Николаевской области 125 школ ушли на «дистанционку».