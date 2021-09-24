С 24 сентября 125 из 534 общеобразовательных школ Николаевской области перешли на дистанционное обучение из-за того, что процент вакцинированных сотрудников не достиг 80.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказала директор департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Алла Велиховская.

Как сообщалось, по состоянию на четверг, 23 сентября, 22 школы Николаева оставались без 80% вакцинированных педагогов — они тоже перешли на онлайн-формат обучения.

Стоит отметить, что с 23 сентября все области Украины перевели в «желтую» зону карантина в связи с чем школы перевели на дистанционное обучение. Однако Кабмин принял решение разрешить работать в очном режиме детским садикам и начальным классам. Учебные заведения могут работать очно также в том случае, если имеют не менее 80% вакцинированных работников.