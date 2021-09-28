Во Львове семье, которая собирает больше 2 миллионов долларов на укол, способный вылечит их ребенка со спинально-мышечной атрофией, помогут из бюджета региона.

Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

Полуторогодовалой Виктории выделят 480 тысяч гривен. Семья уже сумела привлечь больше 23 миллионов гривен помощи, однако для покупки инъекции Zolgensma все еще не хватает 32 миллиона гривен.

В общей сложности на препарат уйдет около 55 миллионов гривен или 2,3 миллиона долларов. Один укол поможет ребенку начать длительный процесс реабилитации и вернуться к нормальной жизни без затруднений.

Напомним, семейная пара из Тернополя победила в розыгрыше укола против спинальной мышечной атрофии, которой страдает их ребенок.