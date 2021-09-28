В октябре Украина празднует День защитника, и по этому поводу украинцы дополнительно к субботам и воскресеньям получат еще один выходной день.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на решение правительства.

День защитника Украины приходится на четверг 14 октября, поэтому по традиции Кабинет министров решил сделать выходной еще и пятницу 15-го. Но ее придется отработать – этот рабочий день перенесли на субботу 23 октября.

Всего в октябре ожидается 11 выходных дней.

Ранее сообщалось, что в 2021 году украинцев ожидает более десятка официальных государственных праздников − религиозных и общественных, которые являются выходными днями.