Дания продлит запрет на разведение норок еще на год. Владельцы звероферм негативно отнеслись к планам правительства.
Об этом сообщает Ritzaus.
— Единственное, что можно сделать, — это продлить на год (до 2023 года, — прим.) запрет, действующий в этом году, — цитирует издание министра сельского хозяйства Расмуса Прена.
По его словам, цель запрета на разведение норок состояла в том, чтобы защитить датчан от так называемых зоонозов — болезней и инфекций, которые передаются от животных к человеку. Норка — единственное идентифицированное животное, способное передавать коронавирус людям.
Министр отметил, что законопроект о продлении запрета, уже поддержанный большинством депутатов, будет представлен в парламент в ближайшие дни.
Агентство отмечает, что при принятии решения о продлении запрета власти Дании руководствовались отчетом Государственного института сывороток (SSI). Согласно документу, разведение норок после 2021 года может быть «связано с риском для здоровья неизвестного масштаба».
Датские производители норки выразили недоумение в связи с возможностью продления запрета. Как отметил глава отраслевой организации Таге Педерсен, власти страны понизили оценку коронавируса как опасного для общества заболевания и продлевать запрет нет смысла.
Парламент Дании вечером 25 января согласовал схему компенсации владельцам норковых ферм, чью профессию запретили осенью 2020 года из-за выявления мутировавшего варианта коронавируса у животных.
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Дания продлит запрет на разведение норок еще на год. Владельцы звероферм негативно отнеслись к планам правительства.
Об этом сообщает Ritzaus.
— Единственное, что можно сделать, — это продлить на год (до 2023 года, — прим.) запрет, действующий в этом году, — цитирует издание министра сельского хозяйства Расмуса Прена.
По его словам, цель запрета на разведение норок состояла в том, чтобы защитить датчан от так называемых зоонозов — болезней и инфекций, которые передаются от животных к человеку. Норка — единственное идентифицированное животное, способное передавать коронавирус людям.
Министр отметил, что законопроект о продлении запрета, уже поддержанный большинством депутатов, будет представлен в парламент в ближайшие дни.
Агентство отмечает, что при принятии решения о продлении запрета власти Дании руководствовались отчетом Государственного института сывороток (SSI). Согласно документу, разведение норок после 2021 года может быть «связано с риском для здоровья неизвестного масштаба».
Датские производители норки выразили недоумение в связи с возможностью продления запрета. Как отметил глава отраслевой организации Таге Педерсен, власти страны понизили оценку коронавируса как опасного для общества заболевания и продлевать запрет нет смысла.
Парламент Дании вечером 25 января согласовал схему компенсации владельцам норковых ферм, чью профессию запретили осенью 2020 года из-за выявления мутировавшего варианта коронавируса у животных.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа