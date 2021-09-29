Дания продлит запрет на разведение норок еще на год. Владельцы звероферм негативно отнеслись к планам правительства.

Об этом сообщает Ritzaus.

— Единственное, что можно сделать, — это продлить на год (до 2023 года, — прим.) запрет, действующий в этом году, — цитирует издание министра сельского хозяйства Расмуса Прена.

По его словам, цель запрета на разведение норок состояла в том, чтобы защитить датчан от так называемых зоонозов — болезней и инфекций, которые передаются от животных к человеку. Норка — единственное идентифицированное животное, способное передавать коронавирус людям.

Министр отметил, что законопроект о продлении запрета, уже поддержанный большинством депутатов, будет представлен в парламент в ближайшие дни.

Агентство отмечает, что при принятии решения о продлении запрета власти Дании руководствовались отчетом Государственного института сывороток (SSI). Согласно документу, разведение норок после 2021 года может быть «связано с риском для здоровья неизвестного масштаба».

Датские производители норки выразили недоумение в связи с возможностью продления запрета. Как отметил глава отраслевой организации Таге Педерсен, власти страны понизили оценку коронавируса как опасного для общества заболевания и продлевать запрет нет смысла.

Парламент Дании вечером 25 января согласовал схему компенсации владельцам норковых ферм, чью профессию запретили осенью 2020 года из-за выявления мутировавшего варианта коронавируса у животных.